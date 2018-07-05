Губернатор Подмосковья заявил о стабильном росте регионального бюджета

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бюджет Подмосковья стабильно растёт, дополнительный доход составляет 40-50 миллиардов рублей ежегодно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Бюджет стабильно растёт, и в январе месяце, выступая перед жителями, перед вами, я говорил о том, что сегодня наши ежегодные доходы составляют порядка 40-50 миллиардов рублей в год дополнительно. Это позволило нам с вами выплатить в этом году единовременно по 5 тысяч рублей всем, кому исполнилось 70 лет и старше. На это мы выделили прядка 3,5 миллиарда рублей и, вы знаете, что на этом мы не остановились", — сказал Воробьев в ходе заседания Мособлдумы в четверг.