Смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье снизилась на 38%

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Показатель смертности от заболеваний органов дыхания снизился в Подмосковье на 38% за первые пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области со ссылкой на данные Росстата РФ.

"Согласно данным Росстата, смертность от заболеваний органов дыхания в Московской области снизилась на 38,1% по итогам первых пяти месяцев 2018 года. Всего за это время от болезней дыхательной системы умерло на 636 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, которого цитирует пресс-служба.

Он также отметил, что по данному показателю Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе.

"В Московской области зафиксирован хороший показатель выявляемости заболеваний органов дыхания. Например, за январь-май этого года только в ходе диспансеризации у жителей региона было обнаружено 2,7 тысячи случаев болезней дыхательной системы", — рассказал Дмитрий Марков.

Министр также добавил, что хорошим подспорьем для предотвращения заболеваний служит профилактика: ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, отсутствие переохлаждений. Также при ухудшении самочувствия важно вовремя обращаться к медицинским специалистам, а не заниматься самолечением.