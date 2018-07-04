Более 500 школьников в Подмосковье получили высший балл по ЕГЭ в 2018 год

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Более 500 школьников Подмосковья получили максимальную оценку по результатам ЕГЭ в 2018 году, в прошлом году 100 баллов за экзамен набрали на 200 человек меньше, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"На сегодняшний день 524 подмосковных школьника получили максимальную оценку по результатам ЕГЭ. Это хороший результат. В прошлом году в Московской области насчитывалось 323 "стобалльника". Окончательные результаты сдачи ЕГЭ станут известны в ближайшее время", — сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, слова которой приводятся в сообщении.

Второго июля завершился основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Сейчас идет обработка экзаменационных работ по физике и иностранному языку, уточнили в пресс-службе.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с прошлого года в регионе каждому учителю, выпускники которого получили 100-балльный результат по ЕГЭ, выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей, напомнили в пресс-службе.

"Одним из показателей эффективности системы школьного образования является не только высокие баллы по ЕГЭ, но и в целом конкурентоспособность выпускников. В этом году десять подмосковных школ вошли в сотню лучших школ России по этому показателю, и наш регион занимает уверенное второе место в этом рейтинге", — заявила министр образования Московской области Марина Захарова, которую цитирует пресс-служба