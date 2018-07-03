В Подмосковье на 16,5% снизилась смертность от болезней органов пищеварения

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Уровень смертности от болезней органов пищеварения у жителей Подмосковья в январе-мае сократился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Согласно данным Росстата, уровень смертности от заболеваний органов пищеварения в январе-мае 2018 года снизился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за пять месяцев в регионе от заболеваний пищеварительной системы умерло на 388 человек меньше, чем годом ранее", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

По ее словам, на данный момент показатель смертности на 100 тысяч человек составляет 68. По этому показателю регион занимает шестое место в Центральном федеральном округе, отмечается в материале.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что болезни органов системы пищеварения достаточно распространены у жителей Подмосковья.

"Не секрет, что вовремя выявленное заболевание позволяет провести лечение более эффективно. С этой целью в Московской области проводится диспансеризация населения. Только с начала года такое обследование прошли уже более 550 тысяч человек, было выявлено свыше 6,8 тысячи случаев болезней органов пищеварения", — цитируются в материале слова Маркова.

Министр добавил, что за последние годы в медучреждениях области также установлено большое количество современного оборудования, позволяющего точно диагностировать болезни данной категории, заключается в пресс-релизе.