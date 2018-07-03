Более 4 млрд рублей выделит Подмосковье на бесплатный проезд пенсионеров

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. На предоставление бесплатного проезда пенсионерам и льготникам из Москвы и Подмосковья в пригородных поездах из бюджета Московской области ежегодно будет выделяться около 4,1 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

С 1 августа начнет действовать бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения для всех пенсионеров и отдельных льготных категорий граждан Москвы и Московской области. Соответствующее решение приняли мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Все необходимые законодательные изменения будут внесены в течение июля месяца, чтобы уже с 1 августа этого года 1,2 миллиона жителей Московской области смогли бесплатно ездить на пригородном железнодорожном транспорте из области в столицу и обратно. Речь идёт о дополнительных расходах бюджета региона: порядка 4,1 миллиарда рублей ежегодно",- сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.