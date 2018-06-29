В Подмосковье в этом году появятся новые скотоместа

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Более шести тысяч скотомест создадут в Московской области за текущий год.

В Московской области строятся новые фермы и ремонтируются существующие. Это позволит увеличить количество скотомест на шесть тысяч, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Разин заявил, что в Пушкинском районе откроют роботизированный молочный комплекс.

"Я думаю, что он будет очень интересен. Почти 300 голов новых животных будут содержаться в уникальных условиях и доиться на современных роботах-доерах", – подчеркнул министр.

По его словам, в планах стоит увеличение количество голов скота в Московской области на 40 тысяч. Это необходимо сделать в течение трех-четырех лет.

"Мы должны в ближайшие три–четыре года прибавить еще порядка 35–40 тысяч голов в области, чтобы достигнуть результата в миллион тонн молока", – отметил Разин.