Старые автобусы не будут перевозить группы детей в Московской области

МОСКВА, 28 июдн — РИА Новости. С первого июля в Подмосковье запрещено перевозить группы детей на старых автобусах.

Правительство Российской Федерации постановило запретить перевозить группы детей на автобусах старше 10 лет. Постановление вступит в силу первого июля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра образования Подмосковья Марину Захарову.

"Московская область ежегодно выделяет средства областного бюджета на приобретение школьных автобусов для школ в сельской местности. Безопасность доставки школьников к месту учебы, обновление парка школьных автобусов постоянно находятся на контроле губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Автобусы старше 10 лет — списываются", — рассказала Захарова.

Она отметила, что за 2016 и 2017 годы Подмосковье увеличило парк автобусов на 66 единиц. В текущем году губернатор Московской области поставил задачу обновить все школьные автобусы старше 10 лет. Областной бюджет выделил на это 67,2 миллиона рублей.