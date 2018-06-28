Более 1,5 тысячи спасателей контролируют безопасность пляжных зон

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. С начала года специалисты проинспектировали более 200 пляжных зон.

Безопасность в местах массового скопления людей, организованных во время проведения мундиаля, парках и пляжных зонах обеспечивают более 1,5 тысячи спасателей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой" на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Спасатели делают ежедневные рейды на крупные водоемы, чтобы избежать происшествий и несчастных случаев.

"Текущим летом безопасность отдыхающих на водных объектах в Подмосковье обеспечивает группировка из более 1,5 тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО "Мособлпожспас", добровольные спасатели и волонтеры", – рассказал Дмитрий Пестов.

В 2018 году специалисты проверили более 200 пляжных зон и подготовили их к летнему сезону согласно необходимым требованиям.

"Все несчастные случаи на водоемах, связанные с гибелью людей, происходят у нас на "диких пляжах", где купание запрещено. Поэтому в Подмосковье уже пять лет проводится системная работа по увеличению количества официальных пляжей, на которых дежурят спасатели и медперсонал. Еще летом 2013 года официальных пляжей и мест отдыха на воде в Подмосковье было лишь 70, в 2017 году – 184, а в текущем году уже более 200", – пояснил Пестов.

Спасатели также организовали масштабную профилактическую работу с местными жителями. Они проводят инструктаж по оказанию первой медицинской помощи и рассказывают о необходимых правилах при купании.