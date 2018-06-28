Подмосковье с 2019 года перейдет на раздельный сбор мусора

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Подмосковье с 1 января 2019 года переходит на раздельный сбор мусора, специальные машины будут забирать стекло, бумагу, металл и пластик, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире канала "360".

"С 1 января 2019 года Москва и Подмосковье переходят на раздельный сбор мусора. Это значит, что отдельная машина раз, а то и два раза в неделю будет приезжать, чтобы забирать стекло, бумагу, металл и пластик", — сказал Воробьев.

Тема мусора широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают происшедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.