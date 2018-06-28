МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Безопасность на подмосковных водоемах обеспечивают свыше 1,5 тысячи спасателей, особое внимание уделяется пляжам и местам отдыха в муниципалитетах, на территории которых расположена инфраструктура чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Текущим летом безопасность отдыхающих на водных объектах в Подмосковье обеспечивает группировка из более 1,5 тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО "Мособлпожспас", добровольные спасатели и волонтеры", — заявил Пестов, слова которого приводятся в сообщении.

Специалисты спасательных подразделений осуществляют ежедневное патрулирование крупных водоемов. Основная задача — не допустить несчастных случаев на воде. В 2018 году к летнему сезону подготовлено более 200 пляжей и не предназначенных для купания мест отдыха на воде.

"Все несчастные случаи на водоемах, связанные с гибелью людей, происходят у нас на "диких пляжах", где купание запрещено. Поэтому в Подмосковье уже 5 лет проводится системная работа по увеличению количества официальных пляжей, на которых дежурят спасатели и медперсонал. Еще летом 2013 года официальных пляжей и мест отдыха на воде в Подмосковье было лишь 70, в 2017 году — 184, а в текущем году уже более 200", — пояснил Пестов.

Также на территории региона проводится масштабная профилактическая работа с жителями. Спасатели разъясняют жителям и гостям Подмосковья основные правила поведения на воде и обучают навыкам оказания первой медицинской помощи.