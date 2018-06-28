МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Безопасность на подмосковных водоемах обеспечивают свыше 1,5 тысячи спасателей, особое внимание уделяется пляжам и местам отдыха в муниципалитетах, на территории которых расположена инфраструктура чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"Текущим летом безопасность отдыхающих на водных объектах в Подмосковье обеспечивает группировка из более 1,5 тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Задействованы сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО "Мособлпожспас", добровольные спасатели и волонтеры", — заявил Пестов, слова которого приводятся в сообщении.
Специалисты спасательных подразделений осуществляют ежедневное патрулирование крупных водоемов. Основная задача — не допустить несчастных случаев на воде. В 2018 году к летнему сезону подготовлено более 200 пляжей и не предназначенных для купания мест отдыха на воде.
Также на территории региона проводится масштабная профилактическая работа с жителями. Спасатели разъясняют жителям и гостям Подмосковья основные правила поведения на воде и обучают навыкам оказания первой медицинской помощи.