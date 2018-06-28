В Подмосковье в 2018 году обновят около 50 школьных автобусов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Подмосковье в 2018 году около 50 школьных автобусов заменят на новые, на эти цели направят более 67 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 1 июля вступает в силу постановление правительства РФ N1177 запрещающее использовать для перевозки организованных групп детей автобусы старше 10 лет.

"Московская область ежегодно выделяет средства областного бюджета на приобретение школьных автобусов для школ в сельской местности. Автобусы старше 10 лет списываются. В этом году губернатором поставлена задача обновления всех школьных автобусов старше 10 лет (всего — 48 автобусов.). Для этого в бюджете области предусмотрено 67,2 миллиона рублей",- сказала министр образования Московской области Марина Захарова, слова которой приводятся в сообщении.

Министр добавила, что школьные автобусы планируется заменить в 26 муниципалитетах Московской области.

По словам Захаровой, безопасность доставки школьников к месту учебы, обновление парка школьных автобусов постоянно находятся на контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Так, в 2016-2017 годах парк был пополнен на 66 единиц.