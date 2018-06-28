В Подмосковье открывают завод по выпуску кормов для домашних животных

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Подмосковье в Дмитровском округе в четверг открывается завод ООО "Петкорм", изготавливающий корма для домашних животных, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Строительство завода по производству консервированных кормов для домашних животных проходит в два этапа. Первый завершен. Возведены здание цеха по выпуску консервированного корма, административно-бытовой корпус, складские помещения сырья и готовой продукции, инженерные коммуникации, контрольно-пропускной пункт, поясняется в материале. Завершение строительства второй очереди завода запланировано на 2020 год. Общий объем инвестиций в проект составит около 3,5 миллиарда рублей.

"Это завод, построенный полностью по российской схеме и отечественным инвестором. Инвестор заключил контракты на поставку сырья и упаковки с ведущими российскими производителями.

Инженерная инфраструктура на 80% — от отечественных компаний. Мощность завода после завершения второй очереди составит 9,5 тысяч тонн продукции в год. Это достаточно высокая цифра", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, которого цитирует пресс-служба.

Он добавил, что запуск этого проекта — еще один пример того, что Московская область стремится к импортозамещению, стремится размещать на своей территории производство продукции, которая раньше выпускалась только за рубежом.