В Подмосковье за год произвели изделия народных промыслов на 1 млрд рублей

МОСКВА, 27 июн — РИА новости. В Подмосковье в 2017 году произведено более чем на 1 миллиард рублей изделий народных промыслов, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Всего в прошлом году в Подмосковье было произведено изделий народных художественных промыслов на сумму более 1 миллиарда рублей. Меры государственной поддержки народных художественных промыслов на территории региона осуществляются в рамках мероприятий государственных программ Московской области "Культура Подмосковья" и "Предпринимательство Подмосковья" на 2017-2021 годы. По представлению министерства культуры девять предприятий НХП включены в Перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета", — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева, которую цитирует пресс-служба.

По информации пресс-службы, 7 июля в парке культуры и отдыха города Ликино-Дулево впервые состоится "Фарфоровый фестиваль". Организатором его станет администрация городского округа Ликино-Дулево и ПК "Дулевский фарфор", который является поставщиком сувенирной продукции чемпионата мира по футболу — 2018.

В настоящее время в Московской области активно работают и участвуют в выставках 20 предприятий народных художественных промыслов (НХП). Среди них — фарфор Гжели, Вербилок и Дулева, лаковая миниатюра Федоскина, расписные подносы Жостова, платки и шали Павловского Посада, богородская резьба, матрешка Сергиева Посада, елочные украшения из Клина, перечисляется в пресс-релизе.

Как напомнила Косарева, в 2028 году старейшему промыслу России Гжели исполняется 700 лет.

"Уже сейчас началась подготовка к этому юбилею. Так, в рамках реализации государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" на 2018-2022 годы предусмотрена разработка архитектурной концепции развития территорий сельских поселений Гжельское и Новохаритоновское Раменского муниципального района в 2018 году с общим объемом финансирования в размере 12 миллионов рублей", — сказала она.

Также Российским союзом туриндустрии при участии администрации Раменского муниципального района, туроператоров, предпринимателей разрабатывается концепция по созданию на территориях сельских поселений Гжельское и Новохаритоновское туристического кластера "Гжель". Реализация этой концепции начнется в 2019 году, уточнила глава министерства культуры.