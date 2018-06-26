В Подмосковье пройдет фестиваль физической культуры народов России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии "Русский мир" пройдет в субботу в Сергиевом Посаде, цель мероприятия — популяризация традиционных национальных видов спорта, обмен культурным и спортивным опытом с представителями различных этносов России, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"30 июня в Сергиевом Посаде пройдет фестиваль физической культуры народов России и стран Евразии "Русский мир". В этом году мероприятие включено в программу гостеприимства чемпионата мира по футболу-2018", — говорится в сообщении.

Лицами "Русского мира" станут Пелагея, Федор Бондарчук, Михаил Пореченков, Сергей Бадюк. Председателем попечительского совета фестиваля является легендарный спортсмен Александр Карелин. Заслуженный мастер спорта России – Софья Очигава проведет самый массовый в Подмосковье мастер-класс по кулачному бою, уточнили в пресс-службе.

В программе фестиваля гостей и участников ждёт ярмарка ремесел, где будет представлено более 10 народных промыслов, национальная кухня разных народов, спортивные состязания и культурная программа. Все желающие смогут освоить ходули, покататься на русских качелях и посостязаться во многих других народных играх, отметили в пресс-службе.

В рамках фестиваля на разных площадках гости смогут познакомиться с национальными видами спорта, такими как: перетягивание каната, городошный и гиревой спорт. По нескольким национальным видам спорта будут разыграны сертификаты разных номиналов для приобретения недвижимости, добавили в пресс-службе.

На дискуссионной площадке спикеры фестиваля – известные спортсмены и спортивные функционеры – обсудят вопросы перспективы развития национальных видов спорта народов России и стран Евразии, а также тему православия и спорта, пояснили в пресс-службе.