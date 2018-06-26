Цены на местную клубнику в Подмосковье не изменились, сообщили власти

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Стоимость местной клубники в 2018 году в Подмосковье не изменилась с прошлого года, за килограмм ягоды придется заплатить около 300 рублей, сообщается на сайте правительства Московской области.
"Цены на клубнику в этом году остались на уровне прошлогодних. Примерно 300 рублей за килограмм клубники. Стоит несколько дороже, чем привозная. Но условия созревания в Подмосковье сложнее, отсюда выше и себестоимость", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день в регионе восемь крупных производителей клубники, из них шесть занимаются производством товарной ягоды, два в основном сосредоточены на производстве рассады, отмечается на сайте.