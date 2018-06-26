Форум "День промышленника – 2018" состоится в Подмосковье 5 июля

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Форум "День промышленника — 2018" с участием представителей власти, инвесторов и предпринимателей пройдет 5 июля в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

"В форуме примут участие первые лица крупнейших промышленных предприятий Московской области, представители отраслевых высших и средних специальных учебных заведений, крупнейшие инвесторы, реализующие проекты на территории региона, представители государственной власти в сфере образования, главы районов, представители экспертного и научного сообщества", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в форуме также примет участие заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и председатель Московского областного союза промышленников и предпринимателей Виктор Даниленко. На мероприятии состоится вручение наград участникам форума, которые являются лидерами рынка в различных направлениях.

Главными темами деловой повестки форума станут приоритетные направления подготовки промышленных кадров для производств Московской области, государственные меры поддержки для развития экспорта и повышение качества экспортного продукта области, поясняется в материале.

День промышленника — дискуссионная площадка для обсуждения ключевых тенденций отрасли, поиска новых партнеров и инновационных решений в области региональной промышленности. Организатором форума выступает министерство инвестиций и инноваций Московской области.