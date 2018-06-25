Выпускной в Подмосковье обошелся примерно в 7,6 тысячи рублей на человека

16:3625.06.2018
(обновлено: 16:37 25.06.2018)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Родители выпускников подмосковных школ заплатили за выпускной в среднем 7,6 тысячи рублей, в эту сумму вошел выпускной наряд, прическа для девушек и оплата кафе или ресторана, в котором отмечался праздник, сообщила пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
"По результатам мониторинга цен, выпускной бал обошелся жителям Подмосковья в среднем в 7,6 тысячи рублей на человека", — говорится в сообщении.
Праздничное платье для девушек в регионе можно было приобрести по цене от 2,5 тысячи рублей, мужской костюм – от 3,1 тысячи рублей, цены на обувь также варьируются в районе 2,5 тысячи рублей, уточнили в пресс-службе.
Еще одна крупная статья расходов выпускниц – услуги салонов красоты. На территории региона расположено порядка 4,8 тысячи объектов, и цены могут варьироваться по области в несколько раз, в зависимости от салона. В среднем цена укладки составляет от 600 рублей до трех тысяч рублей в зависимости от сложности, пояснили в пресс-службе.
В пресс-службе также отметили, что на дополнительные услуги, такие как маникюр и макияж, жительницы региона потратили порядка 500 рублей на человека. Во многих парикмахерских региона были предусмотрены дополнительные скидки для виновниц торжества.
"Мониторинг цен в предприятиях общественного питания Московской области, ставшими основными площадками для проведения выпускных балов, показал, что средний чек в кафе и ресторанах Подмосковья составил 1,5 тысячи рублей на человека. В него вошли холодные и горячие закуски, салат, основное блюдо, десерт и безалкогольные напитки", — сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, слова которого приводятся в сообщении.
Посаженников также подчеркнул, что в последнее время вырос спрос на прокат одежды для выпускного вечера. Наиболее практичные жители предпочитают не покупать праздничные наряды на один вечер, а брать напрокат. К тому же службы проката сегодня предлагают большой выбор качественной брендовой одежды по приемлемым ценам – от 1,5 тысячи рублей.
"Также мы обратили внимание, что с каждым годом все больше выпускников предпочитают заказывать одежду в интернет-магазинах, в этом случае стоимость наряда обходилась в среднем на 5-7% ниже стоимости аналогичных вещей в офлайн-магазинах", — добавил Посаженников.
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