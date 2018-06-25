В подмосковных парках состоится свыше 60 мероприятий в честь Дня молодежи

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Более 60 мероприятий, посвященных Дню молодежи, пройдут в парках региона, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

"В 40 подмосковных парках состоится более 60 мероприятий, посвященных Дню молодежи. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 90 тысяч человек", — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в собщении.

Как уточняется в материале, Московская областная филармония в рамках проекта "Летний концертный зал" 30 июня в парке культуры и отдыха "Сестрорецкий" городского округа Клин представит концертную программу "Музыка экрана". Прозвучат популярные композиции из кинофильмов "Утомленные солнцем", "Три тополя на Плющихе", "Человек-амфибия", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Семнадцать мгновений весны", "31 июня", "Бриллиантовая рука", "Мы из джаза", "Карнавал" и других.

В рамках проекта "Летний кинотеатр" в парке культуры и отдыха "Пегас" городского округа Егорьевск покажут мультфильм "Три богатыря и морской царь", поясняется в релизе.

В нем также добавляется, что парк "Покровский" г. Хотьково Сергиево-Посадского района пригласит посетителей на молодежный танцевальный марафон "Жизнь в ритме танца", городской парк в Шаховской — на концертно-эстрадную программу "Поколение NEXT", парк "Елочки" городского округа Домодедово — на танцевальный батл.

В городском парке культуры и отдыха "200 лет Егорьевску" подготовили программу "Семейные отдыхалки", включающую игры, квест, мастер-классы и концерт, подчеркивается в сообщении.

Парк "Пехорка" городского округа Балашиха проведет фестиваль "День молодежи" с фотозоной, арт-пространством, квестами, играми, дискотекой, парк культуры и отдыха имени О. Степанова городского округа Серпухов — карнавальное шоу, концерт и дискотеку, парк "Вербилки" Талдомского района — приключенческую игру "Форт Боярд" и дискотеку с конкурсами "Танцуй, пока молодой", Центральный парк городского округа Реутов — дискотеку, заключается в материале.