В Подмосковье во время ЧМ–2018 работают более пяти тысяч спасателей

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Спасатели Московской области работают во время чемпионата мира по футболу — 2018 в режиме повышенной готовности, на территории региона задействовано свыше 5 тысяч сотрудников пожарно-спасательных подразделений, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В обеспечении безопасности объектов инфраструктуры Чемпионата мира по футболу на территории Подмосковья задействовано свыше 5 тысяч сотрудников пожарно-спасательных подразделений — в том числе Главное управление МЧС России по Московской области, Мособлпожспас, добровольцев и других структур", — цитирует пресс-служба Пестова.

Согласно официальным данным, в Московской области проживают и тренируются девять национальных сборных — России, Мексики, Перу, Аргентины, Бельгии, Франции, Ирана, Португалии и Туниса. Кроме того, Подмосковье в дни чемпионата мира принимает большое количество болельщиков и туристов из разных стран. Помимо тренировочных баз, задействованы гостиницы, вокзалы, международный вещательный центр.

"На территории Московской области организована круглосуточная работа оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA. На особом контроле подмосковных спасателей — объекты инфраструктуры, примыкающие к лесопарковым зонам, места отдыха на воде и другие объекты", — подчеркнул Пестов.

Пожаров и других чрезвычайных ситуаций на объектах инфраструктуры чемпионата мира по футболу — 2018 на территории Подмосковья не допущено, заключается в релизе.