Меценаты подарили подмосковным музеям картины XIX века и предметы быта

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Музеи Подмосковья получили в дар от меценатов редкие экспонаты, среди них картины художников XIX века, бронзовые статуэтки, а также предметы быта позапрошлого столетия, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Государственные музеи Московской области в работе по пополнению своих фондов и коллекций сотрудничают как с известными меценатами, так и с простыми людьми, неравнодушными к сохранению культурного наследия Подмосковья. Музеи получают в дар картины, иконы, печатные издания, предметы быта, им оказывают помощь в реставрации и в проведении благотворительных мероприятий", — рассказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении.

Шестью картинами конца XVIII – начала XIX века пополнилось собрание живописи музея-заповедника "Зарайский кремль". Их передал в дар французский коллекционер, потомок русских эмигрантов первой волны Андрей Сметанкин. Это стало подарком к 100-летнему юбилею, который музей отметит в этом году, отметили в пресс-службе.

Историко-литературному музею-заповеднику А. С. Пушкина переданы редкие экспонаты, которые войдут в основную экспозицию дворца усадьбы Вяземы. В основной фонд музея поступили бронзовые статуэтки французских королей Генриха III и Генриха IV (вторая половина XIX века), фарфоровое панно "Пейзаж с оленями" (Германия, вторая половина XIX века) и предметы крестьянского быта XVIII – XIX веков, уточнили в пресс-службе.

Фонды Серпуховского историко-художественного музея пополнились предметами из дома известного живописца Александра Бузовкина — это два настенных шкафчика и полка с резным декором. Подарены они внуком художника Андреем Мосоловым, пояснили в пресс-службе.

Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей получил в дар от известного московского коллекционера Андрея Кусакина фарфоровый кофейник, изготовленный на одной из французских мануфактур в начале XIX века. Кофейник украшен аллегорическими изображениями Зимы и Осени, добавили в пресс-службе.