Акция "Свеча памяти" пройдет в городах Подмосковья в День памяти и скорби

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Всероссийская акция "Свеча памяти" пройдет 22 июня во всех муниципалитетах Подмосковья, помимо этого, члены Общественной палаты Московской области, участники поисковых организаций и юнармейцы возложат венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади в Москве, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций области.

"Двадцать второго июня — в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны — акция "Свеча памяти" пройдет по всему Подмосковью. Также в этот памятный день порядка 30 человек, в составе делегации Московской области примут участие в церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади", — сказала министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева, которую цитирует пресс-служба.

По ее словам, самые крупные мероприятия, организованные волонтерами Победы Московской области в рамках акции "Свеча памяти", состоятся в городах: Ногинск, Электроугли, Реутов, Балашиха, Краснознаменск, Шатура, Монино и Чехов.

"Свеча памяти" — акция, в ходе которой в День памяти и скорби, 22 июня, по всей России и в других странах активисты молодежных и других общественных объединений выйдут на площади и воинские мемориалы и зажгут вместе с ветеранами свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата — День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4 часа утра Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.