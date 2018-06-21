Врачи из Подмосковья провели операции на височно‐нижнечелюстном суставе

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Операции провели врачи МОНИКИ имени Владимирского вместе с китайскими коллегами.

Впервые в России специалисты МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского совместно с коллегами из Китая провели сложные операции на височно‐нижнечелюстном суставе. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу подмосковного Минздрава Дмитрия Маркова.

Видеоассистированное эндопротезирование и артроскопическая репозиция дисков были сделаны в рамках выполнения международного договора о научно-техническом сотрудничестве с Шанхайским Университетом Цзяо Тун и 9-м Народным Шанхайским госпиталем.

По словам министра здравоохранения Московской области, в клинике челюстно-лицевой хирургии в МОНИКИ внедряются новые малоинвазивные методы лечения заболеваний и повреждений височно-нижнечелюстного сустава. Это позволяет добиться хорошего косметического результата.

"У пациентов отсутствуют шрамы на лице, и в более ранние сроки наступает физическая и социальная реабилитация", — отметил Дмитрий Марков.

Высокотехнологичную медицинскую помощь за пять месяцев текущего года оказали уже 26 тысячам жителей Подмосковья в региональных медучреждениях. Кроме того, по поручению губернатора Андрея Воробьева, доступность высокотехнологичной медицинской помощи в области растет.