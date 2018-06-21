Почти 40 тысяч жителей Подмосковья обратились в центры здоровья в 2018 году

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. За первичной консультацией в Центры здоровья обратились 37 тысяч жителей Московской области.

С начала 2018 года в Центры здоровья Московской области за первичной консультацией обратились свыше 35 тысяч человек, среди которых более 28 тысяч взрослых и семь тысяч детей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

По данным, которые предоставили Центры, у обратившегося взрослого населения — у 73% — выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, а среди детей — у 51% обратившихся.

"На данный момент в Подмосковье функционируют 36 Центров здоровья: 28 — для взрослых и восемь — для детей. Специалисты Центров дают бесплатные консультации по сохранению и укреплению здоровья, а также проводят комплексное обследование. Если у пациентов во время обследования обнаружены факторы риска, то они отправляются в школы здоровья для обучения профилактике неинфекционных заболеваний и основным постулатам здорового образа жизни", — отметил Дмитрий Марков.

