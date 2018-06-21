Депутаты Мособлдумы хотят ужесточить наказание за ложный вызов спецслужб

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Штраф за ложный вызов службы "112" в настоящее время составляет 1,5 тысячи рублей.

Депутаты Мособлдумы вышли с законодательной инициативой об увеличении штрафов за ложные звонки на номер "112", а также об установлении повышенной ответственности за повторные ложные вызовы, сообщил телеканал "360".

Каждый день в службу системы-112 в Подмосковье поступает порядка 22 тысяч вызовов, причем 4% из них являются ложными. Операторы тратят время и ресурсы на проверку вызовов. Причем за ложный вызов полиции, пожарных, скорой помощи хулиган заплатит всего 1,5 тысячи рублей.

Законопроект предполагает увеличение штрафа до трех тысяч рублей, а в случае повторного нарушения закона – увеличения штрафа до четырех-пяти тысяч рублей или назначение общественных работ на срок до 200 часов.

В настоящее время технические возможности позволяют вычислить телефонных хулиганов, отметил зампредседателя Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов.