Закон о нулевой ставке сельхозналога планируют принять в Подмосковье

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ранее Налоговым кодексом РФ ставка сельхозналога была определена в размере 6%.

Депутаты Московской областной думы планируют принять законопроект о нулевой ставке по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) до конца весенней сессии. Об этом стало известно по итогам заседания Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики и Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка, сообщил телеканал "360".

Таким образом, регионы получили еще один механизм для поддержки развития отечественного сельхозпроизводства, отметил председатель Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Ирина Богатченко, в свою очередь, сообщила, что в 2017 году государственную помощь из федерального и областного бюджетов получили 152 налогоплательщика. Всего ЕСХН уплатило 682 человека на сумму 87 миллионов рублей.

"Наши налогоплательщики получают господдержку. Это субсидии на молоко, на содержание племенных животных и другие", — подчеркнула Ирина Богатченко. По данным за 2017 год, господдержку из федерального и областного бюджетов получили 152 налогоплательщика.

Согласно принятому федеральному закону, нулевая ставка по единому сельхозналогу в области может быть установлена с 1 января 2019 года. Предполагается, что ее установят на три налоговых периода.