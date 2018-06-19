В Подмосковье предложили способ борьбы с псевдообщественными организациями

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников предложил создать реестр общественных организаций в Подмосковье для борьбы с псевдообщественниками, которые используют свои полномочия для вымогательства денег у потребителей, а также оказывают давление на муниципалитеты.

"Достаточно большое количество псевдообщественных организаций начинают появляться на рынке, которые постоянно путем различных историй с мониторингом тех или иных нормативно-правовых документов пытаются осуществлять давление как на потребителей, так и на муниципалитеты. Это уже не одна организация, которая появляется и начинает просто терроризировать как производителей, так и потребителей, и в рамках этого идет прямое давление с целью вымогательства. Нам будет необходимо рассмотреть какой-то реестр, статус или еще что-то",- сказал Посаженников на заседании межведомственного совета по вопросам защиты прав потребителей в Московской области.

Он отметил, что министерство потребительского рынка Подмосковья активно взаимодействует с общественными организациями, они в свою оказывают большую помощь ведомству.