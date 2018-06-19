Осенью в Подмосковье откроют первые комплексы по переработке отходов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первые 3 комплекса по переработке отходов (КПО) откроют в Подмосковье в августе и сентябре, всего до конца года в регионе начнут работать восемь КПО, заявил на заседании правительства Московской области губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы в августе и сентябре открываем первые три комплекса по переработке отходов. А вообще, до конца года должны кардинально поменять систему с оборотом мусора. Восемь КПО, которые должны начать работать в этом году, позволят нам соблюдать самые высокие европейские экологические стандарты", — сказал Воробьев.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.