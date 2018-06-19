Подмосковье выделит 20 млн руб на поддержку проектов НКО в сфере культуры

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Прием заявок некоммерческих организаций (НКО) Подмосковья на получение субсидий для реализации проектов в сфере культуры завершен, в этом году на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

"В Министерстве культуры Московской области завершен прием заявок социально ориентированных некоммерческих организаций на предоставление субсидий из регионального бюджета на реализацию проектов в сфере культуры в 2018 году. Подано 37 заявок на сумму около 44 миллионов рублей", — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По ее словам, в этом году в государственной программе "Культура Подмосковья" предусмотрено 20 миллионов рублей на субсидии некоммерческим организациям, что в два раза больше, чем в 2017 году.

Участники конкурса предложили проекты по организации и проведению фестивалей, творческих конкурсов в сфере музыкального искусства и народного творчества, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни, мастер-классов и семинаров для работников культуры, проектов, связанных с социокультурной реабилитацией инвалидов, поясняется в материале.

По словам Косаревой, в 2017 году участниками конкурса были 34 организации, 20 из которых получили поддержку в общей сложности на 10 миллионов рублей.

"Кто из претендентов получит субсидию, станет известно после заседания комиссии по определению победителей конкурса, которое состоится в третьем квартале 2018 года", — отмечает пресс-служба министерства культуры Московской области.