Подмосковье выделит 20 млн руб на поддержку проектов НКО в сфере культуры

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Прием заявок некоммерческих организаций (НКО) Подмосковья на получение субсидий для реализации проектов в сфере культуры завершен, в этом году на эти цели предусмотрено 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
По ее словам, в этом году в государственной программе "Культура Подмосковья" предусмотрено 20 миллионов рублей на субсидии некоммерческим организациям, что в два раза больше, чем в 2017 году.
Участники конкурса предложили проекты по организации и проведению фестивалей, творческих конкурсов в сфере музыкального искусства и народного творчества, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни, мастер-классов и семинаров для работников культуры, проектов, связанных с социокультурной реабилитацией инвалидов, поясняется в материале.
По словам Косаревой, в 2017 году участниками конкурса были 34 организации, 20 из которых получили поддержку в общей сложности на 10 миллионов рублей.
"Кто из претендентов получит субсидию, станет известно после заседания комиссии по определению победителей конкурса, которое состоится в третьем квартале 2018 года", — отмечает пресс-служба министерства культуры Московской области.