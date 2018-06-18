Три платных путепровода через железнодорожные пути построят в Подмосковье

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Компании ООО "Ступинская платная дорога", ООО "Шатурская платная дорога", ООО "Сергиево-Посадская платная дорога", входящие в группу "Платная дорога", заключили с правительством Московской области три концессионных соглашения о строительстве путепроводов через железнодорожные пути в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций региона.

"Новые инфраструктурные объекты появятся в наиболее проблемных местах пересечений автомобильных и железных дорог в Ступине, Шатуре и Сергиево-Посадском районе Московской области", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев, которого цитирует пресс-служба.

Новый путепровод вблизи платформы Желтиково в Сергиево-Посадском районе обеспечит прямое сообщение между Сергиевым Посадом и Дмитровом. Создаст удобные маршруты между Ярославским шоссе, городским поселением Хотьково и населенными пунктами, расположенными севернее железнодорожного переезда, а также позволит увеличить пропускную способность автомобильной дороги Хотьково — Озерецкое — Костино — Дмитров, поясняется в материале.

"Строительство путепровода в поселке городского типа Малино Ступина позволит увеличить пропускную способность автомобильной дороги Малино — Панино и обеспечит прямое сообщение между федеральными дорогами А-107 (Московское малое кольцо) и А-108 (Московское большое кольцо), а также между городом Бронницы и городским округом Ступино", — добавляется в сообщении.

По информации пресс-службы, новый автодорожный путепровод в деревне Новосидориха обеспечит прямое сообщение между городским округом Рошаль и городским округом Шатура, удобный доступ к А-108 (Большое московское кольцо) и Егорьевскому шоссе, позволит увеличить пропускную способность автомобильной дороги Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха.

"Перечисленные объекты повысят безопасность дорожного движения и значительно улучшат транспортную ситуацию в регионе. Срок действия концессионных соглашений — 25,5 лет", — добавил Буцаев.

Общий объем частных инвестиций в проекты составит порядка 2 миллиардов рублей. После завершения строительства объекты будут переданы в собственность Московской области, заключается в сообщении.