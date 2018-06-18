Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске. 10 сентября 2017

Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске. 10 сентября 2017

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Около 900 миллионов рублей выделили из бюджета на проведение выборов губернатора в Подмосковье, основная часть расходов связана с денежными выплатами членам участковых и территориальных избирательных комиссий за подготовку и проведение выборов, сообщила в интервью РИА Новости председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"На подготовку и проведение выборов запланировано порядка 900 миллионов рублей. Большая часть этой суммы связана с денежными выплатами членам участковых и территориальных избирательных комиссий", — рассказала Хаймурзина.Она отметила, что в подготовке и проведении выборов задействовано около 40 тысяч людей, так как в Московской области больше всего избирательных участков в стране.

Кроме того, часть средств потратят на информирование граждан о выборах, а также на оснащение избирательных участков камерами и КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней), добавила Хаймурзина.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках будет установлено более 4 тысяч камер видеонаблюдения.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.