МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Бороться с нарушениями на выборах губернатора Подмосковья планируется с помощью видеокамер, КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней) и подготовки членов избирательных комиссий, сообщила в интервью РИА Новости председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Большой подмогой в профилактике возможных правонарушений являются технические средства видеонаблюдения. Многие конфликтные ситуации на участках (во время выборов президента России) разрешались как раз после просмотра видеозаписей. Именно поэтому и на выборах губернатора видеонаблюдение будет использоваться на половине избирательных участков", — рассказала Хаймурзина.

На избирательных участках также будет установлено большое количество КОИБов, которые хорошо себя зарекомендовали на выборах президента Росси в марте 2018 года, добавила Хаймурзина.

Кроме того, для борьбы с нарушениями во время выборов проводится подготовка членов избирательных комиссий. "Мы проводим работу над ошибками, разбираем нестандартные ситуации. Вся подготовительная работа в рамках избирательной кампании должна быть проведена до дня выборов. В день же голосования нужно обеспечить максимальное удобство для гражданина и создать все условия для свободного волеизъявления", — отметила Хаймурзина.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.

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