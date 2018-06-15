Максимальный балл на первых ЕГЭ получили 20 подмосковных школьников

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. По географии 100 баллов получили пять человек, по информатике и ИКТ — восемь, по профильной математике — семь.

В Московской области 20 выпускников получили 100 баллов после сдачи первых экзаменов основного этапа ЕГЭ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого зампреда правительства Подмосковья Ольгу Забралову.

Основной этап проведения ЕГЭ по географии и информатике прошел 28 мая. Высший балл по этим предметам получили пять и восемь выпускников соответственно. 100 баллов по профильной математике, которую сдавали 1 июня, поставили семи школьникам. По словам министра образования региона Марины Захаровой, высшие баллы получили выпускники школ Коломны, Лосино-Петровского, Люберец, Пущина, Долгопрудного, Королева, Мытищ, Балашихи, Жуковского, Красногорска, Дмитрова, Одинцова, Раменского, Ступина и Сергиева Посада.

Кроме того, начиная с прошлого года, учителя, выпускники которых сдали ЕГЭ на 100 баллов, получают премию в размере 100 тысяч рублей.

"Причем количество стобалльников на размер премии не влияет. Это должно серьезно мотивировать наставников на новые успехи их подопечных", — заявила первый зампред областного правительства Ольга Забралова.

В 2017 году ЕГЭ на 100 баллов сдали 323 подмосковных выпускника. Трое их них сдали на 300 баллов три предмета. Это выпускники школ Подольска, Сергиева Посада и Балашихи.

"Мы уверены в наших выпускниках и будем ждать результаты по другим экзаменам", — подчеркнула министр образования региона Марина Захарова.

По словам главы Минобразования Московской области, в этом году 10 школ вошли в топ-100 школ России по конкурентоспособности выпускников. Это образовательные учреждения из Королева, Долгопрудного, Сергиева Посада, Балашихи, Мытищ, Химок и Одинцова.

"Московская область занимает второе место в этом рейтинге", — заключила Захарова.