На полигоне "Ядрово" в Волоколамске запустили систему дегазации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Официальный запуск системы дегазации прошел в среду на полигоне ТБО "Ядрово" в Волоколамске, сообщила пресс-служба правительства Московской области.
"Действительно, она закончена (установка системы дегазации), она закончена не сегодня, а еще 10 дней назад. Все это время высокотемпературное факельное устройство работало в тестовом режиме, и мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время газ практически исчезнет", — сказал зампред правительства Московской области Александр Чупраков.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.