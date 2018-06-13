На полигоне "Ядрово" в Волоколамске запустили систему дегазации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Официальный запуск системы дегазации прошел в среду на полигоне ТБО "Ядрово" в Волоколамске, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева система дегазации должна быть запущена до 15 июня.

"Действительно, она закончена (установка системы дегазации), она закончена не сегодня, а еще 10 дней назад. Все это время высокотемпературное факельное устройство работало в тестовом режиме, и мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время газ практически исчезнет", — сказал зампред правительства Московской области Александр Чупраков.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.