Проблему горячего водоснабжения в Сергиевом Посаде планируют решить осенью

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Котельную в поселке Лакокраска, входящего в состав Сергиева Посада, планируется запустить осенью, после чего будет решена проблема с горячим водоснабжением, которое отключают в поселке каждое лето, сообщили РИА Новости в администрации Сергиева Посада.

После банкротства лакокрасочного завода в Сергиевом Посаде котельная предприятия останавливает свою работу с окончанием отопительного сезона. Такая ситуация в поселке складывается с 2009 года. С мая по сентябрь поселок, где проживает более 650 человек, остается без горячего водоснабжения.

"Ранее глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев встречался с инициативной группой жителей у администрации района по вопросу ввода в эксплуатацию котельной, а сегодня прибыл в поселок с инспекцией. По планам и в соответствии с договоренностями, достигнутыми 7 июня, ее должны ввести в эксплуатацию к началу нового отопительного сезона", — сообщили в администрации.

Два года назад администрация Сергиева Посада приняла решение о финансировании и установке блочно-модульной котельной. Полностью процесс монтажа завершен в ноябре 2017 году. До сегодняшнего времени ведется работа по согласованиям и техническому присоединению к сетям, пояснили в администрации.

В субботу жители Сергиева Посада, недовольные ситуацией с водоснабжением, перекрывали трассу из Москвы на Ярославль. Однако, как рассказали в администрации, длилось это недолго, "люди постояли на пешеходном переходе 3 минуты и ушли. Все нормально, все едет, все хорошо".