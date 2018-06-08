В Подмосковье ограничат использование беспилотников на время ЧМ–2018

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Использование беспилотников в Московской области на месте объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу ЧМ-2018 будет ограничено, сообщает Главное управление региональной безопасности Подмосковья.

"В Подмосковье в связи чемпионатом мира по футболу FIFA 2018 года ввели дополнительные ограничения по использованию беспилотников — на территории, где размещаются объекты инфраструктуры чемпионата, запрещено несанкционированное использование беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что граждане, которые планируют запускать беспилотные летательные аппараты во время подготовки и проведения ЧМ-2018, должны будут выполнять правила и процедуры, установленные воздушным законодательством Российской Федерации в сфере использования воздушного пространства.

Помимо плана полета и разрешения центра Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД) полеты беспилотных летательных аппаратов требуют дополнительного разрешения Регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности во время ЧМ-2018. Порядок получения такого разрешения опубликован в сети Интернет на официальных сайтах Федерального агентства воздушного транспорта и министерства транспорта РФ, заключается в релизе.