Первая быстрая зарядная станция для электромобилей откроется в МО в июне

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. До конца года в Московской области заработает 10 "быстрых" зарядок.

Открытие первой быстрой зарядной станции запланировано в Подмосковье на 9 июня. Станция откроется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу на съезде с Ленинградского шоссе в сторону аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства энергетики.

Открытие станции даст старт развитию Единой зарядной инфраструктуры Подмосковья. Около 10 таких зарядок мощностью 50 киловатт появятся в регионе до конца года. Они смогут зарядить автомобиль с 0 до 80% за 20 минут.

Зарядные станции устанавливают недалеко от аэропортов и на основных магистралях Подмосковья. Уже сейчас в регионе созданы условия для беспрепятственного передвижения на электромобиле, поиска, навигации и зарядки с помощью мобильного приложения или бота.

