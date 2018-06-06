Молодинское поле получит статус заповедника в Московской области

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В битве при молодях русские войска победили войско крымского хана Девлета I Гирея.

Молодинское поле, где в 1572 году русские войска разбили армию крымского хана Девлета I Гирея, сделают природным и военно‐историческим заповедником. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

"Судя по тому, что битва имела историческое значение для всей страны, скорее всего, это будет федеральный памятник. Также будут определены требования к хозяйственной деятельности внутри границ территории", — рассказал начальник управления государственного контроля за сохранением и использованием объектов культурного наследия Главного управления культурного наследия Московской области Александр Соловьев.

Изначально будет проведен конкурс, чтобы определить границы памятника и зарегистрировать объекты культурного наследия. На втором этапе необходимо внести изменения в государственный кадастр.

Пока нет точных сведений, где именно проходило сражение. Об этом рассказал заведующий отделом комплексных историко-археологических исследований ГИМ, директор ООО "Куликово поле" Михаил Гоняный.

"Поэтому нашей экспедиции было дано поручение от Главного управления культурного наследия Московской области определить границы сражения, подготовить документацию для придания статуса достопримечательного места. Целесообразно создать здесь заповедник, военно-исторический и природный", — добавил он.

День битвы при Молодях отмечают в последнюю субботу июля согласно закону Московской области о памятных датах.