Губернатор Подмосковья предложил назначить Венцаля главой Ленинского района

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил на должность главы Ленинского района кандидатуру Валерия Венцаля, возглавляющего совет депутатов муниципалитета и являющегося секретарем местного отделения партии "Единая Россия", сообщается в Instagram-канале губернатора.

"Вы очень давно живете в Ленинском районе, и знаю, что избирались по одномандатному округу, победили там. Я хотел вам предложить принять участие в конкурсе на должность главы Ленинского района и, надеюсь, депутаты поддержат вашу кандидатуру", — сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

Воробьев отметил, что район непростой, очень много новых жилых микрорайонов, которым нужно уделить внимание.

В свою очередь Венцаль поблагодарил за оказанное доверие и выразил готовность возглавить работу по дальнейшему развитию муниципалитета, уточняется в сообщении.