Губернатор Подмосковья предложил назначить Венцаля главой Ленинского района

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил на должность главы Ленинского района кандидатуру Валерия Венцаля, возглавляющего совет депутатов муниципалитета и являющегося секретарем местного отделения партии "Единая Россия", сообщается в Instagram-канале губернатора.
Воробьев отметил, что район непростой, очень много новых жилых микрорайонов, которым нужно уделить внимание.
В свою очередь Венцаль поблагодарил за оказанное доверие и выразил готовность возглавить работу по дальнейшему развитию муниципалитета, уточняется в сообщении.