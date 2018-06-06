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Новости Подмосковья

На выборы губернатора Подмосковья хотят выдвинуться семь кандидатов

11:2306.06.2018
(обновлено: 11:30 06.06.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкКомплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов. Архивное фотоКомплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Как минимум семь кандидатов уже заявили о своих планах выдвинуться на выборы губернатора Московской области, среди них — действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев, кандидаты от парламентских партий, малых политических сил и кандидат-самовыдвиженец.

Московская областная дума на заседании 7 июня утвердит дату выборов губернатора Подмосковья, после этого начнется активная фаза избирательной кампании. В пресс-центре Мособлдумы отметили, что непосредственное выдвижение кандидатов на пост губернатора начнется после официального опубликования решения о назначении выборов.

Шансы есть всегда

Выборы. архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Мособлизбирком утвердил правила участия в выборах губернатора Подмосковья
Политолог Александр Коньков, говоря о шансах Воробьева в предстоящей кампании в Подмосковье, отметил, что "шансы есть всегда", и уточнил, что больше всего на волеизъявление граждан влияет сама избирательная кампания. "То есть коммуникация с людьми, разного рода дебаты, самый главный месседж (сообщение), который несет кандидат в избирательной кампании, те обещания, которые даются", — добавил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Политолог отметил, что многое в предстоящей кампании с технической точки зрения будет определяться "муниципальным фактом", тогда как в политической составляющей вопроса многое будет определяться позициями наиболее известных, наиболее авторитетных политиков.

"Я думаю, что здесь сыграет свою роль и федеральная политическая повестка. То есть очень много игроков сейчас в широком смысле, которые рассматривают для себя возможность пойти либо на выборы мэра Москвы, либо на выборы губернатора Московской области, поэтому я думаю, что в этом контексте нужно рассматривать возможность похода на эти выборы тех или иных топовых оппозиционных кандидатов", — считает Коньков.

Политолог добавил, что говорить о возможной явке до начала старта кампании весьма трудно, отметив, что "в целом политический заряд сейчас среди избирателей сохраняется по итогам избирательной президентской кампании". "В сравнении с теми цифрами, которые были на выборах президента, в том же порядке можно прогнозировать явку и на губернаторских выборах в целом по стране, и в Москве, и в Московской области", — считает Коньков.

Парламентские партии

Председатель Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПАРНАС намерен выдвинуть своего кандидата на выборы губернатора Подмосковья
Практически все парламентские партии заявили о том, что намерены выдвинуть своих кандидатов в предстоящей гонке.

Кто будет выдвиженцем на выборы в Московской области от коммунистов — пока остается интригой. Но не исключен вариант, что кандидатом станет Павел Грудинин, сообщил РИА Новости зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. "Павел Николаевич Грудинин, чтобы вы знали, в ЦК по его кандидатуре обращается целый ряд партийных кандидатов. Даже из Сибири, и Алтайский край сегодня обратился к нам… Красноярский край, Московская область… Его просят, другое дело, какое решение будем принимать мы и Павел Николаевич, в ближайшее время будем смотреть", — сказал политик.

По словам зампреда ЦК КПРФ, в партии уже идет работа и по подготовке избирательной программы кандидата. "На основе федеральной программы уже разрабатывается и будет представлена программа нашего кандидата и нашей партии, нашего блока народно-патриотических сил по Москве, что мы хотим поменять, что мы считаем необходимым сделать, как выстраивать бюджетные и межбюджетные отношения. Конечно, будет отдельная программа, но база – это наша программа 10 шагов КПРФ и 20 шагов Грудинина", — сказал Афонин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил РИА Новости, что участие в выборах губернатора Подмосковья от эсеров примет руководитель отделения партии в Московской области Игорь Чистюхин. Сам Чистюхин ранее сообщал, что совет регионального отделения партии назначил на 14 июня общепартийную региональную конференцию по выдвижению кандидата в губернаторы Подмосковья от эсеров.

Чистюхин заявил, что именно 14 июня планирует озвучить основные тезисы своей программы, с которой пойдет на выборы. "Могу одно сказать: программа будет близка и понятна каждому жителю Московской области, а наш лозунг – "Справедливый губернатор – справедливое Подмосковье", — приводятся слова Чистюхина на сайте подмосковного отделения партии.

Либерал-демократическая партия России пока не определилась с кандидатом от партии на пост губернатора Подмосковья. Вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Игорь Лебедев сообщил РИА Новости, что этот вопрос во фракции пока не обсуждался. "Рано еще. В июне начнем (обсуждать)", — сообщил он.

Малые политические силы

Лидер Монархической партии России Антон Баков. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Монархическая партия" выдвинет Бакова кандидатом в губернаторы Подмосковья
Среди малых партий на выборы мэра Москвы своих кандидатов выставит "Яблоко", ПАРНАС и "Монархическая партия".

Региональное отделение партии "Яблоко" 10 июня выдвинет кандидата в губернаторы Подмосковья, им станет или депутат городского округа Чехов Николай Дижур или депутат Солнечногорского района, председатель народной палаты Московской области Дмитрий Трунин, сообщил ИА Новости заместитель председателя партии Николай Рыбаков.

Партия народной свободы (ПАРНАС) решила выдвинуть своим кандидатом в губернаторы Московской области депутата подмосковного Наро-Фоминска Алексея Дуленкова. Такое решение принял федеральный политсовет партии в субботу.

"Монархическая партия" выдвинет основателя и председателя партии, экс-кандидата в президенты России, миллиардера Антона Бакова кандидатом в губернаторы Московской области 13 июня.

Председатель Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов сообщил РИА Новости о том, что партия также выдвинет своего кандидата на выборах мэра на выборах губернатора Московской области, им станет предприниматель Ильдар Неверов.

Политик, эколог Максим Шингаркин заявил агентству, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы и губернатора Московской области, основным тезисом его кампании станет предложение по объединению столицы и Подмосковья с созданием нового административного города на территории Новой Москвы

Мэрия Москвы. Архивное фото
© Андрей Волков
Не менее восьми кандидатов хотят побороться за кресло мэра Москвы
"Я сейчас веду разговор с московскими депутатами, чтобы набрать некое число на Москву, если на Москву не удастся, я по-прежнему сохраняю потенциал пойти на выборы в МО. Я хочу пойти одновременно на выборы Москвы и губернатора МО для того, чтобы выиграть выборы и там и там, и объединить два субъекта", — заявил Шингаркин РИА Новости во вторник.

Политик добавил, что рассчитывает "создать поддержку из многих непарламентских партий для того, чтобы объединить все хорошее против всего старого". По его мнению, объединение двух субъектов давно назрело и облегчит жизнь москвичей и жителей МО.

"Ситуация анекдотичная — москвичи живут, работают в городе, ездят отдыхать в область, жители области живут в области, ездят работать в Москву. Все переплелось, никто ничего не понимает. Выбрасываешь мусор в Москве, потом дышишь им в Подмосковье. Для того чтобы избавиться от этой двусмысленности, мы должны это объединить, а вот столичные функции Москвы нужно передать административному городу, который должен быть построен на территории Новой Москвы", — считает Шингаркин.

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