В Подмосковье операторы системы‐112 приняли почти 200 тысяч SMS‐сообщений

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. С момента появления функции приема вызовов посредством SMS было обработано 190 тысяч обращений.

Операторы системы‐112 Подмосковья с начала приема вызовов посредством SMS‐сообщений обработали порядка 190 тысяч обращений. Данная функция начала работать летом 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Подмосковье стало первым в России регионом, где стали использовать SMS для вызова экстренных служб. На территории МО эта функция доступна абонентам всех федеральных мобильных операторов. Для вызова экстренных служб достаточно направить SMS на номер "112". Сообщение примут операторы, после чего информацию перенаправят в нужные оперативные службы.

Ежемесячно в подмосковную систему-112 поступает свыше 11 тысяч обращений по SMS. По статистике, чаще всего посредством SMS-сообщений пользователи вызывают полицию и скорую помощь.