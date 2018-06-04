Газ с полигона "Ядрово" могут использовать для выработки электричества

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Свалочный газ, который выделяется на полигоне "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья, может быть использован для выработки электроэнергии, такие планы есть у правительства региона и инвесторов полигона, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

"Безусловно, можно использовать. На это обращали внимание голландские специалисты. Для этого необходимо смонтировать устройство по переработке его в электричество. Но высокотемпературное устройство или высокотемпературный факел должен быть в любом случае, потому что устройство по выработке электроэнергии требует обслуживания, необходимо будет его периодически останавливать, а тот газ, который формируется, он в любом случае должен будет подвергаться высокотемпературной обработке. У нас в планах и у инвесторов полигона это есть",- сказал Чупраков.

Он добавил, что для выработки электроэнергии из свалочного газа необходимо принять "зеленый тариф", "то есть принять нормативные акты, которые позволяют приобретать эту энергию, более дорогую энергию, по специальным ценам".

Ранее сообщалось, что на полигоне в понедельник начались пусконаладочные работы для запуска высокотемпературного факела, который будет сжигать свалочный газ.

"Голландские специалисты будут заниматься пусконаладочными работами до среды, то есть еще два дня. После этого они надеются, что все работы будут закончены и они уедут в Голландию, чтобы через неделю появиться здесь снова и протестировать, насколько вся техника работает исправно и хорошо. Само обслуживание системы не требуется, она работает в автономном режиме, профилактические осмотры нужно будет делать раз в месяц, и раз в год система будет проходить техническое обслуживание",- заявил представитель оператора полигона "Ядрово" Максим Конопко.

В свою очередь Чупраков отметил, что в ближайшее время после того, как температурное факельное устройство выйдет на полную мощность, запах с полигона перестает беспокоить жителей Волоколамска.

Тема работы мусорных полигонов из-за ситуации в Подмосковье стала широко обсуждаться в последее время. На территории мусорной свалки "Ядрово" был введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.