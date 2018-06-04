В Химках 12 июня пройдет фестиваль национальных свадеб

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Фестиваль национальных свадеб "Одна страна — одна семья" состоится в Химках 12 июня, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В День России, 12 июня, в парке культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в Химках пройдет Фестиваль национальных свадеб "Одна страна — одна семья". Мероприятие призвано познакомить гостей празднования со свадебными обычаями и традициями разных народов России", — приводятся в сообщении слова Забраловой.

По словам первого зампреда областного правительства, в рамках фестиваля состоятся выступления творческих коллективов, мастер-классы по изготовлению предметов народных промыслов, демонстрация национальных костюмов, блюд национальной кухни, уникальных свадебных обрядов.

"В разные годы в фестивале принимали участие гости из Республики Коми, Удмуртии, Калмыкии, Мордовии, Дагестана, Татарстана, Башкортостана и Чувашии. В этом году к празднованию присоединятся представители Бурятии, Кабардино-Балкарии, Якутии и Северной Осетии", — цитирует пресс-служба Забралову.

Как заметила в свою очередь начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова, слова которой приводятся в материале, кульминацией фестиваля станет церемония чествования юбиляров семейной жизни: 12 июня 10 супружеских пар примут поздравления на главной сцене фестиваля.

"Проведение Фестиваля национальных свадеб "Одна страна — одна семья" — наша ежегодная добрая традиция. Он вносит весомый вклад в развитие современного общества, воспитание толерантности — готовности к взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения", — заключила Филатова.

Согласно официальным данным, в 2017 году в Московской области зарегистрировано более 58,5 тысячи браков.