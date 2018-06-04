Глава Подмосковья готов ответить на вопросы Путина во время прямой линии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет находиться на рабочем месте и готов дать оперативные ответы на поставленные вопросы, сообщила пресс-служба губернатора Московской области.

Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что глава государства будет держать связь с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции для ответа на жалобы и обращения граждан.

"Губернатор будет на рабочем месте и готов дать оперативные ответы", — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Сам Воробьев в понедельник на расширенном заседании правительства Московской области обратился к руководителям центральных органов государственной власти региона с призывом следить за прямой линией и оперативно реагировать на возникающие вопросы.

"Вы знаете, какой большой интерес, огромное количество вопросов — уже более 700 тысяч (поступило президенту). Соответственно наша задача — еще раз внимательно посмотреть, что волнует людей, и конечно, оперативно реагировать", — заявил губернатор.