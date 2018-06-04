В Волоколамске пройдет пусконаладка завода по утилизации свалочного газа

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пусконаладочные работы для запуска высокотемпературного факела, который будет сжигать свалочный газ, проведут в понедельник на полигоне ТБО "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья, сообщается на сайте правительства Московской области.

"На 4 июня запланирована пусконаладка завода по утилизации свалочного газа (официальное название высокотемпературной факельной установки для обезвреживания газа). В воскресенье был проведен пробный запуск высокотемпературного факела", — говорится в сообщении.

Обезвреживание свалочного газа внутри завода будет проходить при температурах в диапазоне 1–1,2 тысячи градусов и времени пребывания газа внутри факела более 0,3 секунды, что обеспечивает полную переработку свалочного газа и соответствует строгим экологическим нормам выбросов. Завод автоматизирован, данные о его работе будут отображаться на дисплее на английском и русском языках, поясняется на сайте правительства.

Рекультивационные работы на полигоне ведут компании Multriwell и Trisoplast Mineral Liners.

"Это самое современное оборудование, мы его устанавливали на многих полигонах в Европе. Оно имеет все необходимые сертификаты на экологическую безопасность. После запуска завода никаких запахов от старой карты полигона не будет", – сообщил генеральный директор Multriwell Джек Ваммис, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее на старой карте полигона "Ядрово" были проведены проколы, установлены гибкие вертикальные и горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, смонтирована система газосборных колодцев и газопроводов. Вся поверхность карты была закрыта изолирующим геосинтетческим материалом и песком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье, уточняется на сайте правительства.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.