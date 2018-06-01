Почти 12 тыс жителей Подмосковья поучаствовали в акции по борьбе с курением

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Почти 12 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в мероприятиях по борьбе с курением во всемирный день без табака в рамках акции "Здоровый город", сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"Почти 12 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в акции "Здоровый город", направленной на борьбу с табакокурением. Акция прошла в 34 городах Московской области", — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в сообщении.

31 мая, во всемирный день без табака, в регионе были организованы территории, свободные от курения. Жители Подмосковья смогли поменять сигареты на фрукты, поучаствовать в танцевальных мастер-классах, соревнованиях и спортивных играх, пояснили в пресс-службе.

"В торговых центрах, на улицах, в парках проводились дискуссии о вреде курения и обсуждения лучших практик по отказу от табака. Подобные мероприятия очень важны, ведь отказ от вредных привычек — первый шаг к долгой и здоровой жизни", — добавил Марков.

Ежегодно в медучреждения Московской области обращаются более 130 тысяч человек с намерением бросить курить. В регионе функционируют 68 кабинетов медицинской помощи по отказу от курения, а также 36 центров здоровья, их в год посещают порядка 29 тысяч и 90 тысяч пациентов соответственно.