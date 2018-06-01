Полигон "Алексинский карьер" готов к дегазации на 60-65%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полигон "Алексинский карьер" в Клинском районе Подмосковья готов к дегазации на 60-65%, первая очередь дегазации может быть запущена уже через неделю, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Факел при температуре 1000-1200 градусов будет утилизировать 2000 кубометров свалочного газа в час с эффективностью 99,9%, уточнили в пресс-службе.
Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.