Полигон "Алексинский карьер" готов к дегазации на 60-65%

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Полигон "Алексинский карьер" в Клинском районе Подмосковья готов к дегазации на 60-65%, первая очередь дегазации может быть запущена уже через неделю, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

"Работы идут хорошим темпом. Подрядчик улучшил качество тампонирования и укрепления откосов тела полигона, уже поставлен высокотемпературный факел. На сегодняшний день я бы оценил готовность к дегазации на 60-65%. Подрядчик доложил, что примерно через неделю есть возможность запустить первую очередь дегазации, что вскоре существенно снизит негативное воздействие полигона на окружающую среду", — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, слова которого приводятся в сообщении.

Факел при температуре 1000-1200 градусов будет утилизировать 2000 кубометров свалочного газа в час с эффективностью 99,9%, уточнили в пресс-службе.

Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.