В Подмосковье реконструируют завод полимерной упаковки за 500 млн рублей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Компании "АЛПЛА" до конца декабря 2018 года должна завершить реконструкцию завода по производству полимерной упаковки в Дзержинском, объем инвестиций составит около 500 рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

"Минстрой Московской области выдал разрешение на реконструкцию завода по производству полимерной упаковки компании "АЛПЛА, который находится в городе Дзержинском на улице Академика Жукова, дом N12. Завершение реконструкции планируется в декабре 2018 года", — сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что после реконструкции общая площадь здания переменной этажности (1-2 этажа) составит 16,6 тысячи квадратных метров. Кроме того, расширение завода позволит создать дополнительно порядка 50 рабочих мест. Инвестиции в объект составят около 500 миллионов рублей.

"В настоящее время в Подмосковье ведется строительство более 4,7 миллиона квадратных метров производственных площадей", — добавил Тагиев.