Пять региональных операторов по утилизации выбрали в Московской области

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Договоры с мусоровывозящими компаниями должны быть перезаключены в Подмосковье до 2019 года.

Все договоры с мусоровывозящими компаниями в Московской области должны быть перезаключены до 1 января 2019 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу подмосковного Минэкологии Александра Когана. Он доложил об организации работы по перезаключению региональными операторами договоров с образователями ТКО (твердые коммунальные отходы) и транспортными компаниями, а также о внедрении системы дистанционного контроля за обращением ТКО на заседании регионального правительства.

Регионами должны быть проведены конкурсы на компании, которые обеспечат вывоз, сбор и утилизацию отходов.

"Мы продолжаем реформировать отрасль, выполняя 89 Федеральный закон, которые предписывает нам в этом году провести все конкурсные отборы на регионального оператора", — сказал министр.

По его словам, в Подмосковье семь кластеров, по которым были выбраны пять региональных операторов, имеющих опыт такой работы.

Региональные операторы должны до 1 июля направить в Комитет по ценам и тарифам единый тариф на услугу регионального оператора, до 1 июля объявить торги по выборы возчиков ТКО, подвести их итоги. Кроме того, до 1 сентября им предстоит обследование территории и согласование с Минэкологии Московской области графика сбора и транспортирования ТКО. До 7 сентября предусмотрено предоставление заверенных копий всех заключенных договоров с возчиками ТКО. До 1 октября региональные операторы должны будут заключить договоры с полигонами, а до 1 ноября оснастить все мусоровозы видеорегистраторами и оборудованием ГЛОНАСС. Также они внесут все данные о мусоровозах, контейнерах и бункерах в комплексную систему контроля, управления и надзора за обращением ТКО. До 1 декабря региональные операторы должны заключить договоры с мусоробразователями.

Кроме того, по поручению губернатора Московской области до начала 2019 года необходимо организовать в Подмосковье раздельный сбор отходов. По словам Когана, для этого с сентября начнется подготовка материальной базы.