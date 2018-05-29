В программе "Социальная ипотека" будут участвовать более 300 врачей

МОСКВА, 29 май — РИА Новости. Первоначальный взнос за ипотеку и полная стоимость недвижимости выплачивается из бюджета Подмосковья.

В этом году сертификаты по программе "Социальная ипотека" будут вручены 280 медицинским работникам, 50 учителям и 7 воспитателям. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Ольгу Забралову.

По ее словам, в прошлом году также были выданы свидетельства 50 учителям и 280 медицинским работникам. В этом году министерство планирует сохранить данные темпы. В настоящее время 44 сотрудника медицинских организаций уже получили свидетельство по программе "социальная ипотека".

"Сейчас продолжается отбор кандидатов, которые подали заявки на участие в программе. Одним из основных требований является готовность кандидата заключить трудовое соглашение на работу в подмосковном государственном учреждении сроком на 10 лет", — отметила Ольга Забралова, первый заместитель председателя правительства Московской области.

По программе "Социальная ипотека" первоначальный взнос за ипотеку и полную стоимость недвижимости погасят за счет денежных средств бюджета Московской области. Участникам программы останется заплатить лишь проценты по кредиту. Принять участие в программе "Социальная ипотека" могут учителя, воспитатели в детских садах, фельдшеры скорой помощи, врачи определенных специальностей.