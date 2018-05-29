В Подмосковье 280 медработников получат сертификаты на "Социальную потеку"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Почти 300 медицинских работников и 50 учителей в Подмосковье получат сертификаты на льготную покупку жилья в рамках программы "социальной ипотеки" в 2018 году, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"В 2018 году в Московской области сертификаты в рамках программы "социальная ипотека" получат 280 медицинских работников, 50 учителей и 7 воспитателей в дошкольных учреждениях", – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, слова которой приводятся в сообщении.

В рамках "социальной ипотеки" врачи определенных специальностей, фельдшеры скорой медицинской помощи, рентгенолаборанты, учителя начальных классов, русского языка и литературы, английского языка и математики, молодые ученые, а также воспитатели в детских садах могут рассчитывать, что первоначальный взнос за ипотечный кредит и полная стоимость недвижимости будут погашены за счет регионального бюджета. Новоселам остается лишь вовремя погашать проценты по кредиту, что не должно стать серьезным финансовым обременением даже для молодого специалиста, пояснили в пресс-службе.

"В 2017 году мы также выдали свидетельства 50 учителям и 280 медицинским работникам. В этом году мы сохраним эти темпы. Свидетельство по программе "социальная ипотека" получили уже 44 медработника. Сейчас продолжается отбор кандидатов, которые подали заявки на участие в программе. Одним из основных требований является готовность кандидата заключить трудовое соглашение на работу в подмосковном государственном учреждении сроком на 10 лет", – добавила Забралова, которую цитирует пресс-служба.